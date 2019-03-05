فائز السراج: لا بديل عن مدنية الدولة الليبية

أكد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أنه لا بديل عن مدنية الدولة، ومواجهة التحديات الرئيسية في البلاد.



جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، ضره وزير الحكم المحلي، وعقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.



وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان له، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية.



وقال السراج خلال اللقاء "أدى الخلاف بين الأطراف السياسية إلى انقسام المؤسسات، وتراجع الاقتصاد، وتعطيل المسار الديمقراطي، وعرقلة الانتقال من الثورة إلى الدولة".



وأضاف: "مددنا أيدينا للجميع من أجل لم الشمل، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، ولم نيأس أو نتراجع عن هذا الهدف رغم ما يطفو على السطح من سلبيات. وما تعرضنا له من حملات إعلامية وتشويش، وذلك من أجل حماية وحدة الوطن".



وأشار السراج إلى برامج الإصلاح التي وضعتها حكومته قائلا: "موازاة الجهد السياسي عملنا على التخفيف من معاناة المواطنين من خلال برنامجين متزامنين للإصلاح الاقتصادي والأمني".