الزمالك يرصد 50 ألف جنيه للفوز على جورماهيا الكينى بالكونفيدرالية

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على خوض مباراة جورماهيا الكينى، المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بنفس تشكيل لقاء بترو أتلتيكو الأنجولى، التى انتصر فيها الفريق بهدف نظيف.



ويُبقى «جروس» بذلك على الثنائى أحمد سيد «زيزو» وحميد أحداد فى التشكيلة الأساسية، مع عودة طارق حامد فى وسط الملعب ليحل محل محمود عبدالعزيز، الذى شارك فى المباراة الماضية وقدم مردودًا جيدًا.



وأعلنت إدارة الزمالك تخصيص مكافأة قدرها ٥٠ ألف جنيه لكل لاعب فى الفريق حال تحقيق الفوز.



وذكرت إدارة «القلعة البيضاء» أن المكافأة تأتى فى إطار تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز الثانى على التوالى، والاقتراب خطوة أخرى لحجز إحدى بطاقتى التأهل لدور الثمانية.



كما طلبت الإدارة البيضاء نقل المباراة من ملعب برج العرب بالإسكندرية إلى ملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس، حتى لا يصاب اللاعبون بالإرهاق، خاصة أن الفريق لديه مباراة مهمة بعدها مع المقاولون العرب فى الدورى يوم ١٤ مارس على ملعب بتروسبورت، ثم السفر بطائرة خاصة لمواجهة نصر حسين داى بالجزائر، يوم ١٧ من نفس الشهر.



من جهته، قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن هناك صعوبة فى نقل المباراة لأنها تحتاج موافقة أمنية، فضلًا عن المدة القانونية التى يشترطها «كاف» فى مثل هذه النوع من الطلبات.