بث مباشر| مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام الثلاثاء 5-3-2019
بث مباشر| مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام الثلاثاء 5-3-2019
بث مباشر| مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام الثلاثاء 5-3-2019
شهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح كثيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق عديدة، إضافة إلى شلل تام فى حركة المرور بالطرق الرئيسية والمدن لارتفاع منسوب ...
واصل المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، استكمالًا لحملات طرق الأبواب التي أطلقها في إطار احتفالات مئوية نضال المرأة المصرية. ...
أعلنت بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، اليوم الثلاثاء، استمرار جهاز النظافة برفع الأتربة، برفع 78 طن أتربة ناتجة عن سقوط عقار قديم بـ 118 شارع السيد درويش بكوم الدكة، وذلك بعد رفع 170 طن أتربة ناتجة عن ...