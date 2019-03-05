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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:36 م

"عبد الغفار" يعلن إضافة مناهج جديدة لطلاب الجامعات فى العام المقبل

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
dostor.org/2541746

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن مرحلة التعليم الجامعى من أهم المراحل فى حياة الشباب فهى التى تبنى فيها شخصية الطالب علميا وثقافيا واجتماعيا، مؤكدا أن بناء الإنسان من ضمن أولويات الحكومة والرئيس فى الفترة المقبلة.

وأكد وزير التعليم العالى، خلال جلسة حوارية حول دور القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى دعم الأنشطة الطلابية بمصر وأفريقيا، ضمن فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، على دور الجامعات فى إثراء الوعى الثقافى والفنى لشباب الجامعات من خلال أنشطة مميزة ومسابقات لاكتشاف مواهب الطلاب للخروج بها للنور.

وتحدث وزير التعليم العالى عن صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين الذى خرج مؤخرا للنور ضمن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن الصندوق سيتولى رعاية أفكار شباب المبتكرين فى مختلف المجالات، وإيراداته ستكون من إيرادات دائمة ويتيح مساهمة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وشدد وزير التعليم العالى على دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص ورجال الأعمال بحسهم الوطنى على دعم الشباب والاستثمار فى الشباب، موجها كلمته للشباب قائلا: "مش مهم أنت اتخرجت منين المهم أنت اتعلمت أيه".

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن مستقبل الوظائف فى العشرين سنة المقبلة سيتغير فى ظل التكنولوجيا السريعة التى نعيشها الآن، قائلا: "جيلنا مكنش عنده تليفون أرضى فى بيته وجيلكوا ميقدرش يعيش من غير الموبايل"، مضيفا أنه خلال العام الدراسى المقبل سيكون هناك مناهج جديدة للطلاب فى الجامعات تراعى إكساب لطلاب المهارات الكافية المؤهلة لسوق العمل، قائلا: "لا تستطيع أى دولة فى العالم توظيف 600 ألف طالب سنويا بيتخرجوا من الجامعات".

ويشارك فى فعاليات المنصة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، وأحمد فتحى المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، ونجلاء نصير رئيس قطاع مسئولية مجتمعية بشركة we، وأحمد مخلص الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة ليكويد تليكوم، وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الإعلامية.

وتتضمن منصة الأنشطة الطلابية عرضا لـ 50 نشاطا تم اختيارهم من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة، كما تتضمن فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، تقييم المشروعات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ستعمل على تقييم الـ50 نشاطا وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة

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