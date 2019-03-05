مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في أهم مباريات اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر اليوم اون لاين دورى ابطال اوروبا, البث المباشر مشاهده مباريات ريال مدريد مع أياكس أمستردام, فى نقل مباشر يوتيوب على موقع كورة اون وصباح مصر في منافسات دورى الابطال الاوروبى في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الحادية عشر مساء بتوقيت مكه مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم

بطولة دورى ابطال اوروبا

توقيت الساعة 22:00 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 23:00 بالتوقيت السعودى