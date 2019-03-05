افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة بالقاهرة

افتتحت، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والمقامة بالصالتين 2 و3 بستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



تشارك في الدورة دول (فلسطين والسعودية والإمارات والجزائر والأردن وعمان ولبنان، إضافة إلى مصر البلد المنظم)، وبدأ حفل الافتتاح بطابور العرض الذي شاركت به المنتخبات الثمانية المشاركة في الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة.



وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة المنظمة - في كلمتها - إن الهدف الأسمى للدورة هو الاندماج بين الشباب، والتأكيد على أهمية الوحدة العربية بين البلاد المشاركة والتوعية بتاريخ وثقافة المجتمع العربي.



ووجه مازن القبيسي رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الشكر لمصر بعد المجهود الذي قامت به من أجل تنظيم الحدث، والذي يؤكد مكانة مصر ودورها المؤثر والمحوري في الوطن العربي والإسلامي والشرق الأوسط، مشددا على أن مصر هي الرائدة دائمًا في شتى المجالات.



وتخلل حفل الافتتاح عروضا مسرحية، وغنائية قدمها شباب وشابات فرقة مجدي الفيومي، وبعض من المواهب الناشئة.



وتنطلق مساء اليوم منافسات البطولة، والتي تشهد مواجهة منتخبي مصر والإمارات، في اللقاء الافتتاحي في كرة اليد، ومن المقرر أن تختتم فعاليات الدورة يوم 12 مارس الجاري.

