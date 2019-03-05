مباحث الأموال العامة تضبط 4 قضايا في حملات بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا أموال عامة.



وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.