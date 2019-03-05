بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

بالصور.. رفع 78 طن أتربة من منطقة "كوم الدكة" وسط الإسكندرية

أعلنت بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، اليوم الثلاثاء، استمرار جهاز النظافة برفع الأتربة، برفع 78 طن أتربة ناتجة عن سقوط عقار قديم بـ 118 شارع السيد درويش بكوم الدكة، وذلك بعد رفع 170 طن أتربة ناتجة عن ...