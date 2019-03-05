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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:30 م

التشيك تشيد بدور ترامب للتوصل إلى اتفاق نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

التشيك تشيد بدور
dostor.org/2541734

أشاد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، اليوم الثلاثاء، بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولته؛ للتوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية سلميًا.

وقال بابيش - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - إن التفاوض خيار أفضل من الصراع العسكري، داعيًا، في الوقت ذاته، الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام نفوذها وموقعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ للمساعدة في الوصول إلى سلام في سوريا.

وأشارت شبكة "إيه بي سي" إلى أن بابيش سيلتقي مع ترامب في البيت الأبيض بعد غد الخميس.

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