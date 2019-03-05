تعادل بيرسيبوليس مع باختاكور في دوري أبطال آسيا

خيم التعادل الإيجابي 1 1 على مباراة بيرسيبوليس الإيراني مع ضيفه باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء على ستاد آزادي في طهران، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.



وتقدم باختاكور بهدف مارات بيكماييف في الدقيقة الخامسة وأدرك ماريو بوديمير التعادل لبيرسيبوليس في الدقيقة 25.



ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء نادي أهلي جدة السعودي مع ضيفه السد القطري على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 12 مارس الجاري حيث يلتقي السد مع بيرسيبوليس في الدوحة، وباختاكور مع الأهلي في طشقند.



ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الـ16.