انطلاق فعاليات منصة الأنشطة الطلابية بمشاركة 50 مشروعا

انطلقت فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، اليوم الثلاثاء، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، وتشهد عرضا لـ 50 مشروعا طلابيا، تم اختيارهم من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين، من خلال لجنة متخصصة.



ومن المقرر، أن تشهد فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، تقييم المشروعات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ستعمل على تقييم الـ50 نشاطا وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة.



ويشارك فى الفعاليات، وزراء التعليم العالى والاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، والمهندس عادل حامد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، ومستشارين من وزارة التضامن ووزارة التعليم العالى وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص، وعدد من المؤسسات الإعلامية، حيث تعد هذه المنصة فرصة لتجميع الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعات مصر.



وتتضمن الفعاليات جلسة حوارية تتضمن سؤال لوزراء التعليم العالى والتضامن والاتصالات "ماذا سيقدمون لهؤلاء الطلاب أصحاب المشروعات المشاركة فى المنصة من أجل أن يشعروا بأن الحكومة تدعمهم؟".