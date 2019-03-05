الهلال السعودي يفوز على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

فاز فريق الهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



سجل هدف الهلال واللقاء الوحيد، لاعبه محمد الشلهوب في الدقيقة 65، ليحصد الزعيم السعودي أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن فريق الدحيل القطري المتصدر، بينما تواجد العين الإماراتي في المركز الثالث بدون نقاط، يليه استقلال طهران الإيراني في المركز الرابع والأخير بدون نقاط أيضا.

