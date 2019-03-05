قوات الجيش اليمني تحرز تقدمات جديدة شمالي الجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة، شمالي محافظة الجوف، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي.



ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن أبطال اللواء الأول حرس حدود قوله إن قوات الجيش حررت خلال تلك المعارك سلسلة جبال "الربعة" الاستراتيجية وجبال "بركان"، الواقعتين بين محافظتي الجوف وصعدة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات، فيما لاذ البقية بالفرار.



من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بعدد من الغارات الجوية، تعزيزات الميليشيا القادمة لمناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

