القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
مباريات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:05 م

كورة اونلاين يلا شوت Kora مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر تابع لايف يوتيوب الأسطورة beIN Sport HD 1

كورة اونلاين يلا شوت Kora مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر تابع لايف يوتيوب الأسطورة beIN Sport HD 1

كورة اونلاين يلا
dostor.org/2541627

تعود الأجواء من جديد الى البطولة الاسيوية النارية وهي دوري ابطال اسيا اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مارس لعام 2019 ميلادية في قمة عربية حيث يواجه فريق أهلي جدة السعودي نظيره فريق السد القطري في السابعة والربع بتوقيت القاهرة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري ابطال اسيا وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة أهلي جدة والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا بدون تقطيع. 

بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   ,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   hd,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم hd,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   مباشر hd,بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم,كورة لايف مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,كورة اون لاين مباراة اهلي السعودي والسد القطري   مباشر,كورة لايف بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,كورة ستار مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   كورة ستار,مباراة اهلي السعودي والسد القطري   مباشر كورة ستار,مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم كورة ستار,بث مباشر لمباراة اهلي السعودي والسد القطري   hd,بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   بجودة hd,البث المباشر لمباراة اهلي السعودي والسد القطري   hd,مباراة مصر  والسد القطري   بث مباشر كورة ستار,كورة اون لاين بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم,مباراة اهلي السعودي والسد القطري   مباشر كورة لايف,مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم كورة لايف,بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   يلا شوت,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   مباشر كورة اون لاين,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   بث مباشر,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   مباشر,بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   يلا كورة,بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم بدون تقطيع,بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم يلا شوت,بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   كورة اون لاين,يلا شوت مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   يلا شوت,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم مباشر بدون تقطيع,كورة اون لاين مباراة اهلي السعودي والسد القطري   بث مباشر,كورة اون لاين مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,موقع كورة لايف مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,كورة اون لاين مباراة اهلي السعودي والسد القطري   بث مباشر,كورة اون لاين بث مباشر مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم,كورة لايف مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   بث مباشر اليوم بدون تقطيع,مشاهدة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   بث مباشر يلا شوت,يلا شوت مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم,يلا,شوت مباراة اهلي السعودي والسد القطري   بث مباشر,يلا شوت مباراة اهلي السعودي والسد القطري   الان,يلا شوت مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم مباشر, yalla shoot مباراة اهلي السعودي والسد القطري  ,يلا كورة مباراة اهلي السعودي والسد القطري   اليوم,يلا كورة مباراة اهلي السعودي 
مشاهدة مباراة أهلي جدة السعودي والسد القطري اليوم الثلاثاء 5-3-2019 على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) معقل الفريق السعودي حيث يلعب الأهلي السعودي مباراة اليوم أمام السد بعدما نجح في تحقيق التعادل مع الاتحاد 1-1 في اخر مبارياته التي أقيمت في بطولة الدوري السعودي للمحترفين كما ان الاهلي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة من 22 مباراة حيث فاز في 11 وتعادل في 4 وتلقى 7 هزائم وينافس الأهلي على اللقب مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر مباراة الاهلي السعودي والسد القطري أمام السد القطري يرغب في استعادة توازنه وتحقيق الفوز اليوم على العملاق السعودي وتحقيق أول ثلاث نقاط حيث يحتل السد المركز الأول في الدوري القطري برصيد 47 نقطة مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء.
بث حي مشاهدة مباراة الاهلي والسد اليوم الثلاثاء في مباراة نارية حيث يستقبل الأهلي نظيره السد مشاهدة مباراة الاهلي والسد على بي ان سبورت اتش دي 3 ، حيث يلعب الأهلي بقوته الضاربة متمثلة في عمر السومة وسلمان المؤشر لقيادة الفريق للفوز أمام السد يعتمد على بغداد بونجاح في مباراة اليوم لتحقيق ثلاث نقاط غالية بث مباشر مباراة الاهلي والسد اليوم hd . 

موعد مباراة الاهلي والسد والقنوات الناقلة ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الاهلي ضد السد في السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 3 ، بث مباشر مباراة الاهلي والسد اليوم. 

موضوعات متعلقة

نقل مباشر مباراة الاهلي السعودي والحزم بدون تقطيع كورة جول مشاهدة مباشر مباراة الاهلي السعودي والحزم جوال يوتيوب باكثر من جودة حصريا على كورة لايف

مجانا على المتفوح - شاهد مباراة الاهلي السعودي ضد الحزم بث مباشر - كورة ستار - kora star

كورة ستار بث مباشر الاهلي السعودي والحزم

يلا شوت Al Ittihad كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والريان بث مباشر فى دورى ابطال اسيا بدور المجموعات HD

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ 3 أيام

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ 6 أيام

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ اسبوع

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ أقل من شهر

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

الآن

الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع مع قوة الدولار

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

تأجيل محاكمة حبيب العادلى وآخرين فى "فساد الداخلية"

"الأعلى للإعلام": إرسال إنذارات للمواقع المتورطة في نشر أخبار كاذبة

ads
الأكثر قراءة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

ألبومات الصور

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لـ"الحفريات الفقارية"

سقوط شرفة منزل بمنطقة الحسينية التابعة شرق المنصورة (صور)

"تموين مطروح": تحرير 99 محضرا خلال حملة موسعة (صور)

رياضة

الملاك الإماراتيون لمانشستر سيتي يدرسون إضافة ناد جديد لمجموعتهم

أحمد الجندي يتقدم 16 مركزا في التصنيف العالمي للاعبي الخماسي الحديث

لوف يقرر عدم الاعتماد على ثلاثي بايرن ميونخ مستقبلا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

ads
كشكول

تدشين مقر اتحاد جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر الثلاثاء المقبل

مستند... تعديلات بأوراق الإعارات والتعاقدات الخارجية للمعلمين

"العمرانية تتجمل".. طلاب المدارس يرسمون جدارية على سور ميدان المساحة

بالصور.. طلاب طب المنيا تحتفل بتخرجهم في جو سبعيناتي

ننشر رابط التسجيل في سيمنار طرق التوجيه والإرشاد بالتعليم الفني

الأمصار

الجيش اليمني يحرر أكثر من 10 كيلومترات بين صعدة والجوف

الجندي المجهول يهزم حماس.. والشارع الغزاوي يجبرها على عودته

الطرود المشبوهة تهدد بريطانيا من جديد.. و تربك الحركة في لندن

هسبريس: المخابرات المغربية حذرت ألمانيا قبل هجوم برلين

الجيش الجزائري يؤكد تصديه لأي محاولة تهدد استقرار البلاد

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

دراسة: الألمان يميلون للادخار أكثر مع تقدم السن

الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎