هشام يونس: صناعة الصحافة في خطر نتيجة ارتفاع تكاليف الطباعة

قال هشام يونس المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن صناعة الصحافة معرضة للخطر نتيجة ارتفاع أسعار الورق والأحبار ومستلزمات الطباعة.



وأضاف خلال تصريح خاص لـ"لدستور"، أن الدولة عليها دعم صناعة الصحافة، خاصة في ظل الوضع الحالي، مشددا على أنه مع الارتفاع المتوقع الفترة المقبلة لأسعار مستلزمات الطباعة يجعل من الكثير من الإصدارات عرضة للخطر وربما يجعل بعض الإصدارات تتوقف، وهو ما ينطبق على الصحف القومية لا الخاصة فقط، وهو ما يزيد من طابور العاطلين.



وتابع: لذلك لابد من إجراءات تطالب بها الجمعية العمومية للصحفيين ولابد من العمل على مهمة إنقاذ الصحافة وهو ما ينطبق أيضا على صناعة المحتوى الرقمي، وهي صناعة تحتاج لتطوير وإذا ماعملنا على صناعة المواقع وإدارتها سيتغير الوضع.



وتنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى 15 مارس الجاري بحضور 25%+1 من أعضاء الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانونى بنسبة 50%+1 فى الجمعة الماضية 1 مارس.