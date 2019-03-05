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سياسي
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:02 م

تامر هنداوى: 3 قضايا ملحة على مجلس نقابة الصحفيين القادم التعامل معها

تامر هنداوى: 3 قضايا
وليد صلاح
dostor.org/2541621

قال تامر هنداوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك 3 قضايا رئيسية ملحة، على مجلس نقابة الصحفيين القادم التعامل معها بجدية، من بينها التشريعات الصحفية التي جرى تمريرها دون العودة للجمعية العمومية.

وأشار "هنداوى" فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن ملف الفصل التعسفي والبطالة التي ضرب العاملين بالمهنة لا يقل أهمية عن ملف التشريعات، وأنه سوف يعمل على التصدي لتلك الملفات، وكذلك السعي لتحقيق الأجر العادل.

ويشمل برنامج هنداوى 8 محاور أساسية، منها وقوف مجلس النقابة مع الصحفيين في الأزمات التي تنتج عن علاقات العمل، وتشكيل لجان نقابية بالمحافظات لحماية الصحفيين ودعمهم وزيادة نسبة دعم النقابة فى مشروع العلاج وعلاج قصور المشروع فى تغطية المحافظات.

وتنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى 15 مارس الجاري بحضور 25%+1 من أعضاء الجمعية العمومية عقب عدم اكتمال النصاب القانونى بنسبة 50%+1 فى الجمعة الماضية 1 مارس.

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