الأردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته إزاء اللاجئين السوريين

دعا وزيرالخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين وإزاء الأردن الذي يقدم كل ما يستطيع لتوفير الحياة الكريمة للأشقاء السوريين.



جاء ذلك خلال لقاء الصفدي اليوم مع نظيرته الأندونيسية رتنو مرسودي التي تزور الأردن حاليا، حيث بحثا المستجدات الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية التي تشكل القضية المركزية الأولى.



ويتفق الأردن وإندونيسيا على أن حل القضية الفلسطينية، بِمَا يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفِي مقدمتها حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعد سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).



وحول قضية مسلمي الروهينجا.. أكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لحلها وضمان عودتهم إلى وطنهم والعيش الكريم لهم فيما أشاد الصفدي بأهمية الدور الذي تقوم به إندونيسيا لخدمة القضايا الإسلامية خصوصا أنها الآن عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.



وأطلع الصفدي أطلع نظيرته الأندونيسية على مخرجات مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني والتركيز على تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين والشراكة في مكافحة الإرهاب وتعرية ظلاميته التي لا علاقة لها بالدِّين الاسلامي الحنيف وقيمه السمحة.