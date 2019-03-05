الملاك الإماراتيون لمانشستر سيتي يدرسون إضافة ناد جديد لمجموعتهم

كشف فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيتي فوتبول"، المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعي المجموعة، التي أسسها المستثمر الإماراتي، منصور بن زايد آل نهيان، إلى شراء ناد في الهند بعد أخذ حصة في نادي سيشوان جيونيو الصيني.



وقالت شبكة "توك سبورت" البريطانية، اليوم، إن استثمارات مجموعة "سي إف جي" كانت تشمل قبل هذين الناديين كلا من نيويورك سيتي وملبورن سيتي ويوكوهاما إف مارينوز وأتلتيكو توركي وجيرونا إضافة لمانشستر سيتي أبرز أنديتها.



وأضاف سوريانو: "لدينا استثمارات في بعض الأسواق والدول التي يتواجد بها شغف حقيقي بكرة القدم وفرص مثل الصين والهند، لذلك ربما تكون هناك فرص أخرى في آسيا".



وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة: "مع كل هذه التطورات علينا التحلي بالصبر، وقد حولنا اهتمامنا إلى الهند منذ عامين، وبإمكاني القول أنه بنهاية هذا العام سيكون لدينا استثمار في الهند".



وأشار إلى أنه بمعدل استثمار المجموعة، التي أسسها الملاك الإماراتيون عام 2013، في الأندية خلال الأعوام الـ6 الماضية، فمن الممكن إضافة ناديين أو ثلاثة آخرين.