أحمد الجندي يتقدم 16 مركزا في التصنيف العالمي للاعبي الخماسي الحديث

نجح نجم منتخب مصر للخماسي الحديث أحمد الجندي في تحقيق طفرة كبيرة في ترتيبه بتصنيف الاتحاد الدولي للعبة.



وصعد اللاعب للمركز الـ 15 في التصنيف، محققا تقدما بواقع 16 مركزا دفعة واحدة، وذلك بعد الفوز بذهبية منافسات الفردي، وأيضًا ذهبية التتابع المختلط، في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التي أقيمت في مصر خلال الأيام الماضية.



يشار إلى أن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة "طوكيو 2020"، يستند إلى التصنيف العالمي للاعبي الخماسي الحديث، حيث يتأهل أصحاب المراكز الستة الأوائل في التصنيف العالمي الأخير، قبل انطلاق المنافسات.

