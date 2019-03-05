بث مباشر| مباراة الأهلي السعودي والسد القطري اليوم الثلاثاء 5-3-2019

بث مباشر لمباراة الأهلي السعودي والسد القطري، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء 5-3-2019، الساعة 7.15 مساء.

تقام مباراة الأهلي والسد على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويمكن مشاهدة المباراة التي على قنوات "بي إن سبورتس"، يقوم بالتعليق الصوتي حفيظ دراجي.

يدخل السد المباراة، وهو قادم من فوز كبير على قطر، في الجولة 18 من الدوري القطري، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 47 وبقى على صدارة جدول الترتيب في المركز الثاني.



