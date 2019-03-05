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سياسي
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:36 م

الخميس.. انطلاق "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل" بالمنوفية

الخميس.. انطلاق مستقبل
الحسين عبيد
dostor.org/2541594

تنظم لجنة الشباب بنقابة محامي المنوفية، بعد غد الخميس، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة، تحت إشراف خالد راشد، نقيب الفرعية، ورعاية وحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال علاء علام، عضو شباب الفرعية، إن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل"، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشهد حضورًا متميزًا من شيوخ مهنة المحاماة لتكريمهم، ومشاركة الشباب في مناقشة مستقبل نقابة المحامين، وما يستجد على الساحة النقابية.

ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم التواصل والتعارف بين شباب المحامين، والاهتمام بهم وبمتطلباتهم.

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