القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
مصر
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:34 م

اجتماع المجلس الدولي للمطارات بالأقصر يناقش تطوير أمن الطيران

اجتماع المجلس الدولي
dostor.org/2541592

قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الطيار أحمد جنينة إن الاجتماع الـ61 لأعضاء مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI) بإقليم إفريقيا –الذي عُقد اليوم الثلاثاء في الأقصر– ناقش كيفية تحسين وتطوير أمن الطيران في إفريقيا، وتعظيم مساهمة التنمية الاقتصادية للمطارات الإفريقية والنقل الجوي الإقليمي، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف جنينة –في بيان للشركة– أن الاجتماع –الذي عُقد تحت عنوان "تعزيز نمو إيرادات المطارات من الأنشطة غير الملاحية" بحضور 19 عضوًا من إفريقيا– ناقش أيضًا موضوع الأمن بالمطارات الإفريقية، والإجراءات التي تتم لتأمين المطارات، وأهمية دعم جهود التعاون مع إقليم إفريقيا ومنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وحث المطارات على الاشتراك ودعم برنامج السلامة الجوية، وذلك من خلال تزويده بخبراء من داخل القارة الإفريقية والمنظمات الدولية.

وتابع أن الاجتماع ناقش كذلك كيفية مواجهة التهديدات الأمنية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في أنظمة الكشف على الركاب والحقائب والبضائع التي تسهل إجراءات الحركة بالمطارات، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات التجارية للمطارات وتعظيم العوائد غير الملاحية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمطارات، وزيادة الخدمات التي تقدم للركاب في إطار المعايير الدولية للوصول إلى الهدف الأمثل من أجل نقل جوي آمن في جميع المطارات.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي، مشيرًا إلى أن استضافة مدينة الأقصر للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار، حيث يجتمع خبراء الصناعة في مجال تطوير المطارات وإمدادها بأحدث الأجهزة والنظم والمعدات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ 5 أيام

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ اسبوع

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

الآن

الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع مع قوة الدولار

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

تأجيل محاكمة حبيب العادلى وآخرين فى "فساد الداخلية"

"الأعلى للإعلام": إرسال إنذارات للمواقع المتورطة في نشر أخبار كاذبة

ads
الأكثر قراءة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

ألبومات الصور

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لـ"الحفريات الفقارية"

سقوط شرفة منزل بمنطقة الحسينية التابعة شرق المنصورة (صور)

"تموين مطروح": تحرير 99 محضرا خلال حملة موسعة (صور)

رياضة

الملاك الإماراتيون لمانشستر سيتي يدرسون إضافة ناد جديد لمجموعتهم

أحمد الجندي يتقدم 16 مركزا في التصنيف العالمي للاعبي الخماسي الحديث

لوف يقرر عدم الاعتماد على ثلاثي بايرن ميونخ مستقبلا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

ads
كشكول

تدشين مقر اتحاد جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر الثلاثاء المقبل

مستند... تعديلات بأوراق الإعارات والتعاقدات الخارجية للمعلمين

"العمرانية تتجمل".. طلاب المدارس يرسمون جدارية على سور ميدان المساحة

بالصور.. طلاب طب المنيا تحتفل بتخرجهم في جو سبعيناتي

ننشر رابط التسجيل في سيمنار طرق التوجيه والإرشاد بالتعليم الفني

الأمصار

الجيش اليمني يحرر أكثر من 10 كيلومترات بين صعدة والجوف

الجندي المجهول يهزم حماس.. والشارع الغزاوي يجبرها على عودته

الطرود المشبوهة تهدد بريطانيا من جديد.. و تربك الحركة في لندن

هسبريس: المخابرات المغربية حذرت ألمانيا قبل هجوم برلين

الجيش الجزائري يؤكد تصديه لأي محاولة تهدد استقرار البلاد

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

دراسة: الألمان يميلون للادخار أكثر مع تقدم السن

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎