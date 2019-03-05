اجتماع المجلس الدولي للمطارات بالأقصر يناقش تطوير أمن الطيران

قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الطيار أحمد جنينة إن الاجتماع الـ61 لأعضاء مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI) بإقليم إفريقيا –الذي عُقد اليوم الثلاثاء في الأقصر– ناقش كيفية تحسين وتطوير أمن الطيران في إفريقيا، وتعظيم مساهمة التنمية الاقتصادية للمطارات الإفريقية والنقل الجوي الإقليمي، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأضاف جنينة –في بيان للشركة– أن الاجتماع –الذي عُقد تحت عنوان "تعزيز نمو إيرادات المطارات من الأنشطة غير الملاحية" بحضور 19 عضوًا من إفريقيا– ناقش أيضًا موضوع الأمن بالمطارات الإفريقية، والإجراءات التي تتم لتأمين المطارات، وأهمية دعم جهود التعاون مع إقليم إفريقيا ومنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وحث المطارات على الاشتراك ودعم برنامج السلامة الجوية، وذلك من خلال تزويده بخبراء من داخل القارة الإفريقية والمنظمات الدولية.



وتابع أن الاجتماع ناقش كذلك كيفية مواجهة التهديدات الأمنية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في أنظمة الكشف على الركاب والحقائب والبضائع التي تسهل إجراءات الحركة بالمطارات، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات التجارية للمطارات وتعظيم العوائد غير الملاحية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمطارات، وزيادة الخدمات التي تقدم للركاب في إطار المعايير الدولية للوصول إلى الهدف الأمثل من أجل نقل جوي آمن في جميع المطارات.



وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي، مشيرًا إلى أن استضافة مدينة الأقصر للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار، حيث يجتمع خبراء الصناعة في مجال تطوير المطارات وإمدادها بأحدث الأجهزة والنظم والمعدات.

