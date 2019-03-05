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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:30 م

عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وتدمير معسكر بحجور وعمران

عشرات القتلى والجرحى
dostor.org/2541589

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بينهم قيادي ميداني، اليوم الثلاثاء، خلال المعارك الضارية التي خاضتها قبائل حجور مسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في عدد من مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر) بأن قبائل حجور تمكنت من صد هجوما مكثفًا للميليشيا على الحديتين شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، شمالي حجة، كما شنت مقاتلات التحالف العرب، ثلاث غارات جوية، استهدفت عربة للميليشيا محملة بالذخائر في كبري وادي مور، وموقع عسكري للميليشيا شرق منطقة المندلة بمديرية كشر.

كما استهدفت المقاتلات معسكرا للميليشيا في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا.

واستهدفت المقاتلات، بست غارات معسكرا للميليشيا في وادي المفخاذ بمنطقة قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران المحادة لحجور، أسفرت عن تدمير أغلب المعسكر المقام في الوادي والذي يتم منه التحرك إلى كشر، والذي يضم العديد من الآليات المختلفة.

يذكر أن الميليشيا بعد الهزائم التي تلقتها في حجور، لجأت إلى قصف المنطقة بالصواريخ الباليستية، حيث أطلقت خلال الـ48 ساعة الماضية صاروخين، سقط أحدهما في منطقة مأهولة والآخر تسبب في سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

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