"فاروس" تبقي على القيمة العادلة للمصرية الكويتية عند 1.27 دولار

أبقت فاروس للأبحاث على القيمة العادلة لسهم القابضة المصرية الكويتية عند 1.27 دولار للسهم، موضحة في مذكرة بحثية صادرة اليوم، على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم.



وتوقعت فاروس، دفع تقيمها العادل للشركة إلى الأمام، بسبب امتياز حقل شمال سيناء البحري للغاز الطبيعي.



وقالت، إن نتائج المسح السيزمي للحقل كشفت عن إمكانية استخراج غاز أصلي مقداره 821 مليار قدم مكعب من الطبقة القريبة من السطح، و1.531 مليار قدم مكعب من الطبقات العميقة، فضلًا عن متكثفات مقدارها 112 مليون برميل.



وأضافت فاروس، أنه بناء على تقيمها لاحتياطي الشركة البالغ 218 مليار قدم مكعب، والتعافي المرتقب بنسبة 60%، فإنها تتوقع اكتشاف 600 مليار متر مكعب غاز أصلي في الطبقة القريبة من السطح سيضيف 30 سنت إلى التقييم العادل.