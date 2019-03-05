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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:56 م

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

بالفيديو.. أمطار
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2541545

شهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح كثيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق عديدة، إضافة إلى شلل تام فى حركة المرور بالطرق الرئيسية والمدن لارتفاع منسوب المياه.

وتعطلت حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب الرياح الباردة مع حرص المواطنين على الالتزام بمنازلهم وتعطل حركة البيع والشراء وضعف حركة الركاب بجميع المواقف.

فيما امتلأت الشوارع الرئيسية بمياه الأمطار، وكلف الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، رؤساء المدن والأحياء بتطهير مجارى الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى لأي طوارئ.

وكثفت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور، والدكتور مقدم شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، من تواجدها بالشوارع وعلى الطرق الرئيسية لتسير حركة السيارات وتوعية السائقين بتهدئة السرعة.

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية
بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية
بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية
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