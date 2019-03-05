محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

صرح الفنان محمد رمضان بانتهائه من أداء فترة الخدمة العسكرية، من خلال نشره أغنية "جيشنا صعب"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق "رمضان" على الفيديو: "الحمد لله رب العالمين، انتهت السنتين مدة خدمتي العسكرية، يوم 1 مارس 2019.. شرف عظيم ووسام على صدري أفتخر به طول عمري، خدمتي في جيش بلدي بشكل عام، وخدمتي في سلاح الصاعقة المصرية بشكل خاص".



يذكر أن محمد رمضان التحق بمركز تدريب التجنيد التابع للصاعقة المصرية بمنطقة أنشاص ببلبيس محافظة الشرقية، في يناير 2017.



