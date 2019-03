محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

View this post on Instagram

الحمد لله رب العالمين 🎖 أنتهت مدة خدمتي العسكرية يوم ١مارس٢٠١٩ شرف عظيم ووسام على صدري افتخر به طول عمري خدمتي في جيش بلدي بشكل عام وخدمتي في سلاح الصاعقة المصرية بشكل خاص ❤️💪🏽 مبروك لكل دفعتي #الجيش_المصري #الصاعقة_المصرية #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان