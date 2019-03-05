شرطة النقل تضبط 2560 قضية فى حملات على المواصلات العامة

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.



أسفرت جهود الحملات بإشراف اللواء عصام العزب، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 15 قضية سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل، و2545 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



وأمر اللواء ناصر الرزاز، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.