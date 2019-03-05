بيلاروسيا تعلن استعدادها لتعديل نهجها بشأن التكامل مع روسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك مستعدة لتعديل نهجها فيما يتعلق بالتكامل مع روسيا، وذلك ردًا على مبادرة تقدم بها الجانب الروسي.



ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الثلاثاء عن لوكاشينكو قوله - خلال اجتماع لمناقشة القضايا المتعلقة بالمشاركة في الهياكل التكاملية والتعاون مع الهيئات الأوروبية - "نحن مستعدون لذلك، لقد تم على المستوى الحكومي تشكيل مجموعتين لصياغة مقترحات لمواصلة تطوير عمليات التوحيد في الإطار الثنائي، نحن في حاجة اليوم إلى مراجعة نتائج هذا العمل، حتى نتأكد من أنها موجودة بالفعل أم لا".



وأشار إلى أن القيادة الروسية هي التي تقدمت بمبادرة تتعلق بضرورة إعادة النظر في نهج عملية التكامل، مشددًا على التزام مينسك التام بفكرة بناء الاتحاد، مؤكدًا رغبته في أن يصل هذا الكلام إلى مسامع أنصار بيلاروسيا والمعارضين لها في روسيا.