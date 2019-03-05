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عالم
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:41 م

الاحتلال يعتقل أحد حراس الأقصى.. ويمنع إدخال سجاد لمصلى باب الرحمة

الاحتلال يعتقل أحد
أ ش أ
dostor.org/2541521

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أحد حراس المسجد الأقصى، ومنعت إدخال سجاد لمصلى باب الرحمة.

وأوضح مسئول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فراس الدبس، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس إيهاب أبوغزالة خلال خروجه من المسجد الأقصى، لافتًا إلى أن شرطة الاحتلال تعتقل يوميًا الحراس الذين يفتحون باب المصلى، ثم تفرج عنهم وتبعد معظمهم عن الأقصى، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال الموجودة في الأقصى منعت إدخال السجاد لمصلى باب الرحمة.

وكانت ما تُسمى "محكمة الصلح" في القدس المحتلة قد أمهلت مساء أمس الإثنين، دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضى بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

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