الأمن العام يضبط تاجر حشيش في السحر والجمال

واصلت وزارة الداخلية جهودها فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال الواقعة على حدود محافظة الشرقية والإسماعيلية، مكانًا لترويج المواد المخدرة.



ونجحت مجوعات العمل المشتركة من إدارة البحث الجنائي بالمحافظتين والأمن المركزي، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط "أحمد.م.ح" 23 سنة، مُقيم بمنطقة بندر أبو حماد بالشرقية، سبق إتهامه فى قضية "سلاح أبيض"، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع وبحوزته "فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار- 100جم لمخدر الحشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول".



وبمواجهته إعترف بحيازته الموادالمخدرة للإتجار، والسلاح للدفاع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.