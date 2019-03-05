الخميس.. آخر موعد لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم "شمال إفريقيا"

قالت البورصة المصرية إن آخر ميعاد لتسجيل أوامر البيع والشراء بسوق الصفقات الخاصة على أسهم "شمال إفريقيا للاستثمار العقاري"، يوم الخميس المقبل.



جاء ذلك في بيان للبورصة، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة المنعقدة في 24 سبتمبر 2017 والمتعلق بشطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه شطبا اختياريًا.



يشار إلى أن البورصة قررت في وقت سابق فتح سوق الصفقات الخاصة بداية من جلسة تداول يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية جلسة تداول 7 مارس المقبل لتسجيل أوامر البيع والشراء، وذلك بسعر 2.18 جنيه للسهم.



وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة "شمال إفريقيا للاستثمار العقاري" وافقت على إنشاء حساب الشطب الاختياري، لشراء أسهم المعترضين والدائنين والرئيسيين إن وجد بسعر 2.18 جنيه للسهم طبقًا لما انتهت إليه دراسة القيمة العادلة المعتمدة من الهيئة.