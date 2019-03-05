28 مارس.. عمومية "فرتيكا للصناعة" تناقش القوائم المالية

قالت شركة "فرتيكا للصناعة والتجارة" إنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري.



وأوضحت فرتيكا للصناعة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العامة ستناقش المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للعام الماضي، وإخلاء طرف أعضاء المجلس.



ومن المقرر أن تناقش العمومية اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صفات ومناصب أعضاء المجلس.



وعلى صعيد الجمعية غير العادية، تضمن جدول الأعمال مناقشة مقترح إضافة بعض الأنشطة إلى نشاط الشركة وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.



يشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 582.1 ألف جنيه خلال عام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 227.59 ألف جنيه خلال عام 2017.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 0.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، لتصل إلى 7.98 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.94 مليون جنيه خلال العام المنصرم.