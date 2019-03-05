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اقتصاد
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:36 م

"بولاريس باركس" أفضل مطور صناعي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

بولاريس باركس أفضل
حسن كامل
dostor.org/2541514

حصلت شركة "بولاريس باركس" على جائزة أفضل مطور صناعى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى احتفالية BT100 فى نسختها لعام 2019 والتى نظمت الاثنين الماضى.

وذلك بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، وزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، وعدد كبير من الوزراء والشخصيات الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال الأكثر نجاحا فى مجالاتهم.

وحصدت "بولاريس باركس" تلك الجائزة كرائدة التطوير الصناعي فى السوق المصرى، وذلك لنجاح الشركة وتميزها فى إنشاء مجمع بوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستلم الجائزة عثمان أريكان، المدير العام وعضو مجلس إدارة مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي، تكريمًا لدوره الفعال في تنمية عمليات الشركة بمصر حيث كان مسؤولًا بشكل رئيسي عن الإدارة والتخطيط والتطوير الاستراتيجي للشركة.

وتعد تلك الاحتفالية الحدث السنوي الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط -والذي يقام في الرابع من مارس 2019-، بالتعاون مع "بلتون المالية القابضة"، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات المالية والبحث في الشئون الاقتصادية والمالية، وشهد الحفل أيضا تكريم 100 مؤسسة وشخصية عامة من المؤثرين في تطوير الاقتصاد المصري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وأصحاب الشركات والمؤسسات المصرية الكبرى، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال، ورؤساء تحرير الصحف، ووسائل الإعلام.

وأثناء مراسم تكريم "بولاريس باركس"، أعرب "عثمان أريكان" عن فخره بتسلم تلك الجائزة كونها نتيجة لمجهودات وإنجازات شركة "بولاريس باركس" في دعم الصناعة المصرية، مؤكدا أن الفضل فى نجاح مشروعات الشركة في مصر يرجع إلى تكاتف الجهود بين المطور الصناعي بولاريس باركس كممثل للقطاع الخاص من طرف، ومن طرف آخر الحكومة المصرية ومؤسساتها التي قامت بالعديد من أوجه التطوير الإقتصادى لتهيئة المناخ الاستثماري، من خلال سن القوانين التشريعية التي ساهمت في تذليل العقبات أمام المستثمرين، ووفرت لهم كل ما يحتاجونه من موارد، لإقامة العديد من المشروعات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى كان من إحدى نتائجها إنشاء مجمع بوصلة الذى حصدت من خلاله "بولاريس باركس" جائزتها.

ويأتي مجمع بوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد أهم النماذج الناجحة للمطور الصناعي "بولاريس باركس" في مصر، وتمتد المرحلة الأولى لمجمع "بوصلة" على مساحة 56 ألف متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر، ويتكون من إجمالي 56 وحدة صناعية جاهزة، تصلح لمختلف الإستخدامات الصناعية والخدمية.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى لمشروع بوصلة فى خلال الشهر المقبل، لتصبح جاهزة للبدء التشغيلي للمشروعات الإستثمارية، ويدعم مجمع بوصلة تشغيل العمالة المصرية، حيث يوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل للشباب مما يحفزهم على العمل بالقطاع الصناعي للمساهمة في النهوض بالصناعة المصرية.

وتشمل استثمارات المطور الصناعي بولاريس باركس 5 مشروعات ضخمة في 3 مناطق صناعية متميزة، مثل مدينة السادات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسادس من أكتوبر، وذلك على مساحة إجمالية قدرها حوالى 10 ملايين متر مربع، واستثمارات مباشرة بقيمة 3.5 مليار جنيه، بهدف التوسع في مصر وتطوير البينية التحتية للمناطق الصناعية وجذب ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتتزامن نسخة العام الحالي من حفل BT100 مع احتفالية مجلة "بيزنس توداي" بمرور 25 عامًا على تأسيسها، والاحتفاء بإنجازاتها التي بدأت بريادتها كأول مجلة متخصصة في الشئون الاقتصادية في مصر، وهو ما جعلها المقصد الأول ومصدر الأخبار الموثوقة لرواد الأعمال.

أشرف على جوائز الحفل والتكريمات لجنة تحكيم تضم نخبة من أهم الشخصيات الرائدة فى مختلف المجالات الاقتصادية، وبناء على معايير وقواعد واضحة وتتسم بالشفافية، وتتماشى مع كافة التقارير والدراسات الصادرة حول أداء الشركات فى مختلف المجالات بالسوق المصرى.

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