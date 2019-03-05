سفير الهند يدشن الدورة السابعة من مهرجان "على ضفاف النيل"

دشن راهوال كواليشيرايث، سفير الهند فى القاهرة، مهرجان "الهند على ضفاف النيل" بدورته السابعة، الذي يعد بمثابة تظاهرة فنية تقدم أشكالًا من الفنون المسرحية والبصرية الهندية المعاصرة والكلاسيكية، إضافة إلى أطباق من المطبخ الهندي وغيرها من الملامح الثقافية؛ في إطار فعاليات تعكس التنوع الثقافي والفني للهند.



يٌقام المهرجان الثقافي السنوي هذا العام- والذي يحظى بدعم من شركة تي.سي.آي. سانمار- خلال الفترة من 5 إلى 17 مارس 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.



ويعطي المهرجان- الذي يوصف بأنه أكبر مهرجان دولي على أرض مصر- الفرصة للجمهور المصري للاستمتاع بأشكال مختلفة من الثقافة والفنون الهندية، علاوة على أنه يعمل على دعم التعاون الفني والروابط الثنائية بين البلدين.



وفيما يتعلق بالفنون الأدائية، يقدم مهرجان "الهند على ضفاف النيل" بدورته لعام 2019، برنامجًا من العروض الفنية الأدائية المتنوعة، والتي تتضمن عروض موسيقى لفرقة فيكو فيناياكرام الحاصلة على جائزة جرامي الفنية وهي فرقة موسيقية تضم ثلاثة أجيال من فناني الآلات الإيقاعية (من 12 إلى 16 مارس)، وعروض رقص أوديسي كلاسيكي هندي بعنوان "بيشواس" للفنان راتيكانت موهاباترا من مدرسة سرجان الفنية (من 10 إلى 11 مارس)، حيث يجسد العرض التواصل بين الأفكار الفلسفية، ويتضمن صورًا من الديانات الهندوسية والمسيحية والإسلامية والسيخية.



ويقدم الفنان هاربريت بصوته العذب أغاني من كلمات شعراء عظام مثل كابير، وبوليه شاه وفايز، ليصيغ الموسيقى الهندية الفلكلورية في قالب فني معاصر (من 8 إلى 15 مارس).



واحتفالا بمرور 150 عامًا على ميلاد المهاتما غاندى، تقدم فرقة إيشارا لمسرح العرائس للفنان دادي دي بودومجي رسالة المهاتما غاندي عن اللا عنف والساتياجراها، للجمهور المصري من خلال عرض فني بعنوان "صور الحقيقة"، باستخدام العرائس المتحركة.