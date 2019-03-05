"مستقبل وطن" بالقاهرة ينظم ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية بمقر أمانة الحزب بالمحافظة فى التجمع الخامس، انطلاقًا من دور الحزب في إثراء معرفة المواطنين وتوضيح أهمية المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن حاليًا.



أدار الندوة الإعلامي عمرو عبد المجيد، أمين الإعلام بالقاهرة، وبحضور النائب محمد ماهر، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، والنائب إيهاب العمدة، أمين التنظيم، والنائب علي الدمرداش، نائب رئيس الحزب، والمهندس داكر عبداللاه، أمين السياسات والتخطيط، ومحمود مسلم، أمين المجالس المحلية، وعدد من القيادات والكوادر الشابة بالحزب.



وأشار النائب محمد ماهر إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل تواصلًا مباشرًا مع المواطنين لشرح وتبادل وجهات النظر، خاصة أن التعديلات الدستورية أمر يهم كل المصريين لكي يدركوا أهميتها ومتطلبات المرحلة الراهنة.



وناقشت الندوة عددًا من الموضوعات، منها التعرف على أسباب التعديلات الدستورية وأهميتها في الوقت الحالي والإجابة عن تساؤلات الشارع المصري بشأنها.



وتضمنت الندوة جانبًا عن دور الأحزاب في تعريف المواطنين بأهمية مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية والفائدة منها، وأبرزت التعديلات الدستورية دور الشباب من خلال تعديل المادة رقم 244 والتي تؤكد على استمرار تمثيل الشباب بشكل دائم في المجالس النيابية لاكتمال حلقة الوصل بين الشباب، وتعكس اهتمامات الدولة لدمج الشباب في المشهد السياسي، والتأكيد على حقهم في دور فعال بعملية بناء الدولة، ويشمل تعديل مواد الأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة وتمثيلهم تمثيلا ملائما، تدعيما لمبدأ المواطنة والتميز الإيجابي وتوسيع المشاركة السياسية.



وأكدت أمانة إعلام القاهرة على أهمية تعديل المادة رقم 102 التي تضمنت زيادة تمثيل المرأة بنسبة 25%.



وناقشت الندوة مادة استحداث غرفة ثانية للمجالس النيابية، تمثلت في مجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية قدمت معلومات عن أهمية وجوده لأخذ الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور والمعاهدات، وأبرزت أهمية تعديل المادة رقم 243 الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين وتمييزهم تمييزًا إيجابيًا لتعظيم دورهم في بناء الدولة المصرية الحديثة، إضافة إلى تعديل المادة 160 واستحداث منصب نائب الرئيس التي أصبحت ضرورة في هذه الفترة من عمر الوطن، وخلال الندوة تمت مناقشة المادة 140 والخاصة بتعديل مدة الرئاسة وزيادتها إلى ست سنوات، وهي أصبحت ضرورة عملية يقتضيها الواقع العملى حتى تستمر مسيرة التنمية والبناء واستكمال المشروعات القومية وأصبحت ضرورة اجتماعية واقتصادية وسياسية.