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مصر
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:22 م

شكرى: مصر حريصة على دعم اقتصاد الصومال خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
ألفت الكحلي
dostor.org/2541500

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى عوض، وزير خارجية الصومال، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم المصري المقدم للأشقاء في الصومال من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "شكرى" استهل اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره الصومالي، على تولي بلاده رئاسة المجلس الوزاري العربى، مؤكدًا العزم المصري على مواصلة الجهود الهادفة لدعم الاقتصاد الصومالي لتحقيق التنمية سواء من خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقى أو من خلال التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعزيز العلاقات مع الصومال في شتى المجالات من أجل دعم وحدة وسيادة واستقرار الصومال الشقيق، مجددًا التأكيد على أن أمن الصومال يعد جزءًا من الأمن القومي المصري.

وأشار "حافظ" إلى أن وزير الخارجية أعرب عن سعادته بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون الفني بما في ذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، كما أعرب عن تطلع مصر للتوقيع على مذكرات التفاهم المقترحة من الجانب الصومالي في مجالات التشاور السياسى، وإنشاء لجنة وزارية مشتركة، والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية بالبلدين. ونوه الوزير شكرى إلى الجهود الجارية لتنظيم المنتدى الثاني لرجال الأعمال المصريين- الصوماليين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فضلا عن أهمية البحث عن مجالات جديدة للتعاون بين دول منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي بصفة عامة.

واستمع "شكري" لما تناوله نظيره الصومالي حول التطورات الداخلية في الصومال، حيث أشاد "شكري" بجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير قوات الأمن الصومالية وزيادة فعاليتها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الصومالي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك بين الجانبين في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري.

وأكد أن مصر تعد امتدادًا طبيعيًا للصومال، مشددًا على ما يولونه من اهتمام بالغ لمواصلة الدعم المصري في مختلف المجالات، بما في ذلك دعم المؤسسات الأمنية الصومالية للتصدي للمخاطر والتحديات التي تواجهها بلاده، مشيرًا إلى أن الصومال ينشد السلام والتعاون مع مختلف الأطراف، حيث استعرض فى هذا الصدد القوة الكامنة للكوادر الصومالية العاملة بدول المنطقة.

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