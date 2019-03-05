رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "طاهر 63"

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "طاهر 63"، الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، وإجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة، ودفع المفارز الميكانيكية للتغلب على دفاعات العدو الأمامية، ثم دفع القوة الرئيسية لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة.



ونفذ المشروع باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدرب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة.



وناقش الفريق محمد فريد، القادة، على كافة المستويات فى القرارات المتخذة، مع فرض بعض المتغيرات لقياس قدرة القادة على مجابهة المتغيرات الحادة التى قد تختلف عن القرار المتخذ، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.



وفى نهاية المشروع، نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيدًا بالجهد الذي يبذلونه في تأمين بوابة مصر الغربية، بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة وإحباط أعمال التسلل والتهريب.



حضر المرحلة الرئيسية للمشروع عدد من قادة القوات المسلحة.