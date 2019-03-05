٧ يوليو.. الحكم على ٩ متهمين بخطف مواطن وطلب فدية

حددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 7 يوليو المقبل للنطق بالحكم على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية.



صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبوالعلا، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، ومحمد إبراهيم عبدالصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، منتصر على، وائل علي، أحمد علي، محمد كمال، محمد رمضان، خالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه "أحمد محمد علي"، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفه لطلب فدية.