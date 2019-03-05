محافظ الدقهلية يكرم 9 من تلاميذ طلخا لفوزهم بمسابقة الروبوت

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن الرئيس السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية أعطى للشباب اهتماما كبيرا باعتبار الشباب الشريك الرئيسي في بناء مستقبل مصر وهو صاحب هذا المستقبل لذلك لابد ان يكون اهتمامكم بأبنائكم في مراحل التعليم الأولى من الابتدائي والاعدادي كثيرا وهذا ما اراه اليوم.



جاء ذلك خلال زيارته لمدرسه رويال بطلخا يرافقه على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم لتكريم 9 من تلاميذها فى الصفين الرابع والخامس الذين فازوا فى مسابقه الروبوت العالميه التى تنظمها الولايات المتحدة.



واضاف المحافظه أنه سعيد بخروج هذا العدد من التلاميذ من ابناء الدقهلية التى تتميز بمستوى متميز فى التعليم والثقافه مشيرا الى ان هؤلاء الذين فازوا بمسابقه الروب على مستوى الجمهوريه هم بالفعل عباقرة وليس غريبا علينا فى مصر عامه والدقهليه خاصه ان يخرج عباقرة يبهرون العالم موجها التحية لأولياء امور التلاميذ الذين حققوا نجاحا ضخما بالفوز في هذه المسابقة العالمية.



كما اعرب محافظ الدقهلية عن أمنياته بعودة ابنائنا حاملين جوائز المسابقة وقدم الشكر لإدارة مدرسة المنصورة رويال على اهتمامها بأنشطة طلابها كما قدم الشكر للعاملين في إدارة طلخا التعليمية على جهودهم في دعم ومساندة التلاميذ المبدعين في كافة مجالات الابداع.