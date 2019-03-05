«فيفا» يؤكد طعن تشيلسى على عقوبة منعه من ضم لاعبين جدد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، أن نادى تشيلسى المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز طعن على عقوبة منعه من ضم لاعبين جدد بعد ارتكابه مخالفات في التعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عامًا.



وقال تشيلسى، الذي عوقب بعدم ضم لاعبين خلال فترتى الانتقالات المقبلتين مع تغريمه 600 ألف فرانك سويسري (600 ألف دولار)، بالفعل إنه طعن على القرار الصادر من اللجنة التأديبية بـ«فيفا» الشهر الماضي.



وذكر "فيفا" في بيان، أنه لم يحدد موعدًا للبت في الطعن، وقال "أى قرار خاص بالعقوبة خلال عملية الطعن سيصدره رئيس لجنة الاستئناف بالفيفا".