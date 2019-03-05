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محافظات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:01 م

نائبة محافظ الوادي الجديد تشارك بمعسكر التوعية لأطفال المدارس

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد علي مهدي
dostor.org/2541485

تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، شاركت الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، صباح اليوم، في الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت عنوان "مصر بتحبك شارك في حب مصر"، ضمن برنامج معسكرات الأطفال للتوعية والانتماء الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الحدودية.

وأكدت مجدي خلال الاحتفالية على أهمية هذه المعسكرات في تعميق قيم الانتماء والمواطنة لدي الأطفال، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع، وذلك بالتزامن مع المنظومة التعليمية الجديدة التي تهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي للأطفال وربطهم بالعالم الخارجي، كما وجهت بضرورة التوسع في تطبيق الأنشطة التعليمية والترفيهية بجميع المراحل التعليمية كأحد وسائل التعليم التفاعلي، وتقديم الدعم اللازم لها.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المعسكر يتم تنفيذه على مدار يومين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المدارس والطلاب للمشاركة، ويشمل عروضًا حية للمواهب الفنية والرياضية للأطفال بالإضافة إلى عدد من الأوبريتات الوطنية والتي تسهم بشكل كبير في ترسيخ روح الانتماء والولاء لدى الأطفال.

نائبة محافظ الوادي الجديد تشارك بمعسكر التوعية لأطفال المدارس
نائبة محافظ الوادي الجديد تشارك بمعسكر التوعية لأطفال المدارس
نائبة محافظ الوادي الجديد تشارك بمعسكر التوعية لأطفال المدارس
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