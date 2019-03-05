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محافظات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:56 م

محافظ بنى سويف يحيل معلمة للتحقيق

المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2541484

قرر المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، إحالة المعلمة (س. ر. ع)، إحدى معلمات الفيزياء بمدرسة باروط الثانوية بنين، إلى التحقيق على خلفية شكوى بعض طلاب المدرسة من أنها تلفظت بألفاظ غير لائقة في أثناء الحصة، وموجهًا بتشكيل لجنة من التربية والتعليم لمباشرة التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه التحقيق وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق الانضباط الأخلاقي والسلوكي لكل عناصر المنظومة التعليمية من معلمين وطلاب وإداريين وعمال، وتحقيق الاحترام المتبادل بين جميع أطراف المنظومة، والعمل على زيادة وعى كل طرف بالواجبات المكلفة بها والحقوق التي يوفرها له القانون، ومشددًا على أنه لن يتهاون حيال أى تقصير أو خروج عن الآداب العامة، سواء من المعلمين أو الطلاب والذي قد يؤثر على سير المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأفادت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه جري تحقيق واسع في الواقعة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث جرى الاستفسار من الطلاب، والتحقيق مع معلمة الفيزياء ومدير المدرسة اللذين تم استبعادهما من العمل بالمدرسة، وذلك عن طريق لجنة تتكون من مدير إدارة التعليم الثانوي، وموجه عام علوم، وكبير باحثين قانونيين، وموجه مالي وإداري، وتم إعداد تقرير مفصل عن نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والقانونية في مثل تلك الوقائع.

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