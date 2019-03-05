"رجال الأعمال" تبحث شروط إقراض الصناعات الصغيرة الأحد

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، الأحد المقبل، ندوة عن الدور الإيجابي الذى يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تؤديه فى منظومة إدارة المخلفات وآثارها فى التنمية الاقتصادية.



وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الندوة تعقد بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، وممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.



وأوضح الشافعي أن الندوة ستناقش الشروط الواجب توافرها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى الدور الذى تمكن أن تلعبه المشاريع والصناعات الصغيرة فى إدارة المخلفات وأثر ذلك في التنمية الاقتصادية.