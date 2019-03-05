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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:51 م

التحفظ على كلب عقر طالبة فى الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2541481

قرر المستشار عبدالعزيز سامى، رئيس نيابة باب شرقي، التحفظ على كلب وإيداعه الحجر البيطرى لمدة 15 يومًا تحت الملاحظة، وحجز صاحبه لحين ورود تحريات المباحث بعد عقره طالبة ماليزية الجنسية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، داخل شقة سكنية بمنطقة كامب شيزار، ما أدى لإصابتها بجروح في قدميها.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من "د.ز"، 22 سنة، طالبة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ماليزية الجنسية، بتعرضها لهجوم من كلب جارها "م.ف"، طالب، مما أدى لإصابتها.

وأرفقت المذكورة تقريرًا طبيًا مع المحضر منسوبًا لأحد المستشفيات يفيد بإصابتها بجروح في قدميها اليمنى واليسرى.

وبسؤال المشكو في حقه اعترف بامتلاكه كلبًا من فصيلة "روت وايلر"، وأثناء تنظيف الحجرة الخاصة به غافله وخرج من الباب وصعد إلى شقة جارته بالطابق العلوى وعقرها، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

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