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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:20 م

إجراءات قيد الشركات والجمعيات بالسجل التجاري

إجراءات قيد الشركات
أميرة ممدوح
dostor.org/2541468

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب قيد في السجل التجاري "شركات جمعيات تعاونية تجارية بوزارة التجارة والصناعة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.

ويشير التنظيم والإدارة، إلى المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة وهي: بالنسبة للجمعيات التعاونية شركات الأشخاص هي عقد تأسيس الشركة أو صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الجمعية، الترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية، صورة البطاقة شع للشركاء.

أما بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار وبها عنصر أجنبي، تثدم صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة في حالة الشركات وموافقة الهيئة العامة للاستثمار.

وفي حالة طلب قيد فروع شركات أجنبية مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها بالخارج وترغب في مزاولة أعمال تجارية أو مالية أو تقوم بعملية مقاولة، يتم تقديم صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة أو مستخرج السجل التجاري للشركات الأجنبية مصدقًا عليه من الجهة المختصة ومترجم اللغة العربية، عقد المقاولة مع أي جهة بمصر بتنفيذ مقاولة محددة أو خطاب من الشركة إذا كان النشاط بدون تعاقد، القرار الصادر من الشركة بافتتاح فرع لها بمصر وتعيين مدير للفرع مصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية، موافقة الهيئة العامة للاستثمار والوزير المختص ووزير التموين والتجارة الداخلية "يتولي مكتب سجل الاستثمار الحصول عليها بعد طلب الشأن الحصول علي القيد في السجل".

ونوه الجهاز، إلى أنه يتم سداد 14 جنيه رسم قيد أشخاص مصريين، و26 جنيه رسم قيد أشخاص أجانب، ويتم إضافة 25 جنيه لصالح نقابة التجاريين لتسجيل شركات الأشخاص رأسمالها حتي 10 آلاف جنيه، ويتم إضافة 50 لصالح نقابة التجاريين لتسجيل شركات الأشخاص رأسمالها أكثر من 10 آلاف جنيه، و50 جنيه لصالح نقابة التجاريين لتسجيل شركات الأشخاص رأسمالها أكثر من 10 آلاف جنيه.

وتعلن جهة الإدارة قرارها في طلب قيد شركات وفقًا لما يلي:

- الانتهاء من الخدمة في نفس اليوم بالنسبة لطلبات قيد كلًا من: شركات الأشخاص "تضامن توصية بسيطة" للمصريين أو بها عنصر أجنبي، شركات الأموال "مساهمة توصية بالأسهم ذات مسئولية محدودة" - الجمعيات التعاونية، المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار وبها عنصر أجنبي.

أما بالنسبة لقيد فروع شركات أجنبية مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها بالخارج، فيتم الانتهاء من الخدمة فور حصول مكتب سجل الاستثمار على موافقات الجهات المعنية "الهيئة العامة للاستثمار الوزير المختص وزير التموين والتجارة الداخلية".

وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية بمصلحة التسجيل التجاري ت: 9186174- 9186018.

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