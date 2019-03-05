الرئاسة اللبنانية: عون يلتقي بوتين في موسكو نهاية مارس الجاري

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، محادثات مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، تم خلالها استعراض الزيارة الرسمية التي سيقوم بها عون إلى روسيا في نهاية الشهر الجاري، والموضوعات التي ستتم مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسئولين الروس الذين سيلتقيهم.



وقال السفير الروسي - في تصريح من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب اللقاء - إن زيارة الرئيس اللبناني إلى موسكو، تمثل أهمية كبيرة نظرا للعلاقات المتينة بين البلدين، والتي ستتعزز بصورة أكثر خلال الزيارة.



يشار إلى أن ملف النازحين السوريين يحتل مرتبة متقدمة في المحادثات السياسية الجارية بين لبنان وروسيا، خاصة وأن الأخيرة كانت قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.