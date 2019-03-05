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الثقافة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:15 م

"ثقافة الدقهلية" تناقش ظاهرة التنمر وأثره على المجتمع

ثقافة الدقهلية تناقش
جمال عاشور
dostor.org/2541430

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد نادي الأدب بقصر ثقافة المنصورة ندوة شعرية لتأبين الأديب الكبير فؤاد حجازي بقاعة الفن التشكيلي بالقصر، بحضور الشعراء إبراهيم رضوان، رضا البهات، ولفيف من أصدقاءه وعائلته، وقد طالب البعض بإطلاق اسمه على إحدى قاعات القصر أو شوارع المنصورة تكريما لحياته الأدبية.

وفي إطار المحاضرات التثقيفية، نظم قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة بعنوان "أمهات المسلمين" تناول فيها علاء رضوان، زوجات الرسول وهن 13 وبناته وعماته وأحفاده.

وأعد بيت ثقافة بني عبيد محاضرة بعنوان "ظاهرة التنمر وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع" بالتعاون مع مركز شباب ميت سويد، تناولت المحاضرة مفهوم التنمر بأنه شكل من أشكال العنف والإيذاء والاعتداء اللفظي أو البدني، مما يؤدى إلى الكراهية والعدوانية بين أفراد المجتمع.

بينما نفذ بيت ثقافة سماد طلخا محاضرة بعنوان "دور الأم فى المجتمع"؛ تناولت أهمية دور الأم فى تربية نشء جديد لإخراج جيل قادر على تنمية المجتمع.

وأقام بيت ثقافة المطرية عرضا فنيا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية، قدمت خلاله عددا من التابلوهات منها "صياد من المطرية، ارمي المراسي، يا مليح الحلو نادي، البمبوطية"، إلى جانب معرض فن تشكيلي على مدار الشهر للفنان أحمد عميرة.

وفي إطار متصل، ناقش بيت ثقافة المقاطعة كتاب "العلم والدين" تأليف محمد عبد العظيم مسعود، كما نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان "يوم الرياضة المصري" تناولت أهمية الرياضة وارتباطها الوثيق بالصحة العامة للأفراد، ونفذت مكتبة المجاهد حسن طوبار مسابقة ثقافية لطلاب مدرسة الزهراء الابتدائية.

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