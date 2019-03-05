افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الخامس في كلية "بيطري كفر الشيخ"

اُفتتحت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس لكلية الطب البيطرى، بجامعة كفر الشيخ، تحت عنوان "الطب البيطرى بين البحث والتطبيق"، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجارى، بقاعة المؤتمرات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل عتمان، رئيس إدارة الخدمات البيطرية، والدكتور فتحى فاروق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة الأسبق، ونواب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمداء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، والمراكز البحثية فى الطب البيطرى.



ويتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها، "صحة وسلامة الغذاء ذات الأصل الحيوانى، والأمراض المعدية، ورفع الكفاءة التناسلية فى حيوانات المزرعة، والتكنولوجيا الحيوية فى البحث العلمى، ودور التغذية فى تحسين الثروة الحيوانية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وأمراض الطيور والأرانب، ومشاكل الاستزاع السمكى والحلول".



كما تم قبول 80 ورقة بحثية علمية للنشر الدولى، وتناقش فى 11 جلسة علمية، بالإضافة إلى 4 محاضرات تتناول قضايا الطب البيطرى.