القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال وزراء الخارجية العرب غدًا

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماع دورته العادية رقم 151، غدًا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة الصومال خلفا للسودان وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.



ويناقش المجلس على مدى يوم واحد مشروع جدول الأعمال الذي رفعه المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم أمس الإثنين، والذي تم خلالها مناقشة غالبية البنود المطروحة على المجلس ورفع عدد قليل من تلك الموضوعات إلى وزراء الخارجية العرب لمناقشتها خاصة مايتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري.



وقد أعد المندوبون الدائمون مشروع جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود والتي تتضمن عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد" 150-151".



كما يتضمن مشروع جدول أعمال وزراء الخارجية العرب " القضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي"، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.



ويستعرض وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات التي رفعها المندوبون الدائمون حول " التضامن من لبنان " و" تطورات الوضع فى سورية " و" تطورات الوضع فى ليبيا " و" تطورات الوضع فى اليمن " و" إحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث " و" اتخاذ موقف عربي موحد إزاء إنتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " و" دعم السلام والتنمية فى السودان " و" دعم الصومال " و" دعم القمر المتحدة " و" الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى – الإريتري".



كما يتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا " التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية " و" مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم " و" العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ".



ويشتمل مشروع جدول الأعمال عددا من القضايا الاجتماعية والثقافية " تشتمل على " دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " و" إعلان يوم ‪28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية "و " العضوية الدائمة لدولة فلسطين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب" وزراء الشباب والرياضة العرب.



كما يتضمن مشروع جدول الأعمال موضوعات حول الشؤون القانونية وحقوق الإنسان " تتعلق بـ " الإرهاب الدولي وسبل مكافحته " و" صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب " و" تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب " و" نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ".



وينظر وزراء الخارجية العرب في عدد آخر من البنود منها " مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق (السفير قيس العزاوي ) لشغل درجة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبندا حول وضع لجنة حقوق الإنسان العربية ( لجنة الميثاق).