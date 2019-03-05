الطراونة: الموافقة على البيان الختامي للمؤتمر البرلماني العربي

أعلن المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلمانى العربى للدورة الحالية ورئيس مجلس النواب

بالمملكة الأردنية عن توافق كافة الوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي أختتم أعماله أمس في العاصمة عمان.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت اليوم الثلاثاء، وأوضح الطروانة أن البيان الختامى لم تختلف عليه اى دولة عربية، لافتا الى أنه حينما يتم الحوار ما بين مجموعة كبيرة قد تتفاوت الآراء، ولم يكن هناك أي انشطار بالمواقف، مؤكدا على التوافق بين كافة الوفود.